Оккупанты запретили мариульцам передвигаться по городу без прохождения так называемой «фильтрации».

Об этом на своей официальной странице в Телеграмм сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Российские оккупанты заставляют людей проходить «проверку» в одном из райотделов «мвд», после которой надо, обратившись в так называемую "комендатуру" Мариуполя, получить пропуск на передвижение в пределах Донецкой области.

В целом для передвижения по территории временно оккупированной части Донецкой области нужно иметь справку о "фильтрации", пропуск для передвижения по улицам города и пропуск на передвижение за пределы Мариуполя.

Ограничение свободы передвижения граждан является военным преступлением в соответствии с Римским уставом международного уголовного суда, а также грубым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и Европейской конвенции по правам человека.

Ранее в обращении британской разведки, опубликованном на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter сообщалось, что новые усилия России по захвату "Азовстали" и завершению захвата Мариуполя могут быть связаны с празднованиями Дня Победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине. Напомним, защитник Мариуполя рассказал, сколько они смогут продержаться. Как сообщала Politeka, Мариуполь потерял воина, который с первых дней защищал город от оккупантов.

Также Politeka писала, что появились кадры из фильтрационного лагеря для мариупольцев, который организовали русские.