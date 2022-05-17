Аферисты предлагают украинцам возможность получить денежную помощь в Фейсбук под видом официальной страницы телеканала «ТСН», сообщают в сети.
В частности, пользователям предлагают перейти по ссылке, пройти опрос и «получить денежную помощь в рамках социальной программы ООН». Затем украинцев просят предоставить свои персональные данные и совершить дополнительный платеж.
После этих манипуляций у мошенников появляется доступ ко всем необходимым реквизитам банковской карты, чем они тут же и пользуются, снимая со счетов деньги.
«Мошенники похищают деньги, прикрываясь «помощью от ООН», - предупреждают украинцев.
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Для того, чтобы не стать жертвой аферистов нужно помнить простые правила: никогда не вводить реквизиты платежной карты на незнакомых и подозрительных вебсайтах, использовать дополнительные функции контроля движения денежных средств – подключать СМС-информирование или устанавливать лимит на денежные операции в интернете.
Если данные карты введены на мошенническом сайте по ошибке – стоит немедленно заблокировать карту через мобильное приложение или по горячей линии банка.
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