Перечень граждан, которые будут получать финансовую помощь в связи с войной в стране, решили расширить.

Об изменениях в правилах выплат рассказал в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Речь идет о ежемесячных выплатах в размере от 2,2 до 2,5 тысяч гривен, которые украинцы могут получить от международных гуманитарных организаций.

«Ранее такие выплаты предусматривались только внутренне перемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий. Теперь выплаты смогут получить и наши люди с деоккупированных территорий, из населенных пунктов, которые находятся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории», - сообщил Шмыгаль.

Украинцы уже сейчас могут подать заявки на получение помощи через сайт єДопомога (edopomoga.gov.ua). Также в ближайшем будущем сделать это можно будет через приложение «Дія».

Отметим, что ранее Украина договорилась с международными организациями о выплатах для наиболее уязвимых групп населения: многодетных семей, семей, воспитывающих детей с инвалидностью, пожилых людей с низкими доходами и других. Была согласована программа на общую сумму в 9,6 миллиарда гривен.

Напомним, украинцы получат дополнительные выплаты, кто может рассчитывать на деньги.

Как сообщала Politeka, в правительстве заговорили о резком повышении налогов.

Также Politeka писала, что украинцам дадут дополнительную финансовую помощь.