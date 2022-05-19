Министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафон ответил на волнующий многих вопрос о получении украинских аттестатов выпускниками школ в городах, которые были временно оккупированы россиянами.

Многих сейчас волнует вопрос о том, смогут ли выпускники школ из временно оккупированных населенных пунктов получить украинские аттестаты и документы об образовании. Шкарлет заверил, что такая возможность у школьников будет.

Министр уточнил, что на сегодняшний день на неподконтрольной Киеву территории Украины оказались около 800 школ. При этом более чем в 280 из них, расположенных на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, учебный год уже закончился.

Шкарлет заверил, что документы об образовании в этом году получат все выпускники. При этом будет неважно, может ли школьник продолжать учебы в школе.

«Все без исключения школьники будут аттестованы по ежегодной оценке», - сообщил министр.

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