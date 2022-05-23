Клиент ПриватБанка пожаловалась на целую серию исчезновения денег с карточки. По ее словам, деньги крадут с февраля, но заметила она только сейчас.

«Сначала сняли 199 грн, потом 149, теперь опять 199! Что за воровство? Решите пожалуйста проблему!», - написала женщина в отзывах о работе ПриватБанка на сайте Minfin.

По ее словам, деньги списываются за некие телекоммунникационные услуги в Днепре, при этом в этом городе она даже никогда не была.

В ПриватБанке отреагировали на жалобу:

«Данная оплата произведена через платежный сервис liqpay.Карта была добавлена ранее на сайте, принимающей оплату с помощью платежного инструмента liqpay и подключена подписка. Для подключения подписки необходимо было указать данные карты и подтвердить операцию дополнительно».

В ПриватБанке также порекомендовали получить информацию о платеже, обратившись в чат банка через защищенный канал.

«Возможно, это поможет вспомнить, где и при каких обстоятельствах был подключен платеж», - предположили в ПриватБанке.

Напомним, в Приватбанке сообщили, кто и почему не сможет снять деньги с карты.

Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.

Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.