«Сначала сняли 199 грн, потом 149, теперь опять 199! Что за воровство? Решите пожалуйста проблему!», - написала женщина в отзывах о работе ПриватБанка на сайте Minfin.
По ее словам, деньги списываются за некие телекоммунникационные услуги в Днепре, при этом в этом городе она даже никогда не была.
В ПриватБанке отреагировали на жалобу:
«Данная оплата произведена через платежный сервис liqpay.Карта была добавлена ранее на сайте, принимающей оплату с помощью платежного инструмента liqpay и подключена подписка. Для подключения подписки необходимо было указать данные карты и подтвердить операцию дополнительно».
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В ПриватБанке также порекомендовали получить информацию о платеже, обратившись в чат банка через защищенный канал.
«Возможно, это поможет вспомнить, где и при каких обстоятельствах был подключен платеж», - предположили в ПриватБанке.
Напомним, в Приватбанке сообщили, кто и почему не сможет снять деньги с карты.
Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.
Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.