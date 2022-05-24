Мошенники пытаются похитить личные и финансовые данные клиентов государственного ПриватБанка. Об этом сообщили в пресс-службе банка, предупредив украинцев.

В частности, с 23 мая мошенники начали распространять через социальные сети фейковое сообщение о срочной проверке карточек под предлогом выплаты пособий.

В сообщении мошенники предлагают клиентам для "проверки" карты перейти по ссылке на фишинговый сайт - такие сайты имитируют популярные сервисы и воруют личные данные украинцев.

Популярные статьи сейчас

ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."

Люди бегут в Кривой Рог босиком, спасаясь от "русского мира": подробности происходящего

Как в Афганистане за 9 лет: британская разведка выдала печальные для россиян данные по потерям

Мощные взрывы прогремели в центре Киева, появилось фото с места: не исключена диверсия

Мартыновская из "Мастер Шеф" удивила историей о россиянах в Каннах: "При всей моей толерантности..."
Показать еще

На нем просят ввести свои данные, но на самом деле вся информация оказывается в руках мошенников. С помощью таких данных они могут легко вывести все деньги с карты.

В банке предупредили - ни в коем случае не открывайте ссылку.

"Ни в коем случае не переходите и не простите мошенникам персональные данные!", – сказано в сообщении "Привата".

Напомним, что ПриватБанк рассказал о закрытии популярной программы.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк будет выплачивать по 2200 гривен.

Также Politeka писала, что ПриватБанк предупредил украинцев о неудобствах, сроки затягиваются.