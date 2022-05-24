В новом сообщении сообщают о проверке карточек, а после этого обчищают счета украинцев.

Мошенники пытаются похитить личные и финансовые данные клиентов государственного ПриватБанка. Об этом сообщили в пресс-службе банка, предупредив украинцев.

В частности, с 23 мая мошенники начали распространять через социальные сети фейковое сообщение о срочной проверке карточек под предлогом выплаты пособий.

В сообщении мошенники предлагают клиентам для "проверки" карты перейти по ссылке на фишинговый сайт - такие сайты имитируют популярные сервисы и воруют личные данные украинцев.

На нем просят ввести свои данные, но на самом деле вся информация оказывается в руках мошенников. С помощью таких данных они могут легко вывести все деньги с карты.

В банке предупредили - ни в коем случае не открывайте ссылку.

"Ни в коем случае не переходите и не простите мошенникам персональные данные!", – сказано в сообщении "Привата".

Напомним, что ПриватБанк рассказал о закрытии популярной программы.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк будет выплачивать по 2200 гривен.

Также Politeka писала, что ПриватБанк предупредил украинцев о неудобствах, сроки затягиваются.