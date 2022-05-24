Мошенники пытаются похитить личные и финансовые данные клиентов государственного ПриватБанка. Об этом сообщили в пресс-службе банка, предупредив украинцев.
В частности, с 23 мая мошенники начали распространять через социальные сети фейковое сообщение о срочной проверке карточек под предлогом выплаты пособий.
В сообщении мошенники предлагают клиентам для "проверки" карты перейти по ссылке на фишинговый сайт - такие сайты имитируют популярные сервисы и воруют личные данные украинцев.
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На нем просят ввести свои данные, но на самом деле вся информация оказывается в руках мошенников. С помощью таких данных они могут легко вывести все деньги с карты.
В банке предупредили - ни в коем случае не открывайте ссылку.
"Ни в коем случае не переходите и не простите мошенникам персональные данные!", – сказано в сообщении "Привата".
Напомним, что ПриватБанк рассказал о закрытии популярной программы.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк будет выплачивать по 2200 гривен.
Также Politeka писала, что ПриватБанк предупредил украинцев о неудобствах, сроки затягиваются.