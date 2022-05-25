С сегодняшнего дня, 25 мая, ПриватБанк возобновил рассрочку. Тем временем люди на временно оккупированных территориях не знают, как оплачивать кредиты.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ПриватБанка, теперь у клиентов опять будет возможность делать покупки в кредит.

В свою очередь в Сети отметили, что пока что оплата частями все же недоступна. «Сервис всем возвращается или только избранным?», - уточнила одна из клиенток ПриватБанка.

В банке ответили, что Лимит по Оплате частями зависит от установленного лимита по кредитной карте. Лимит по кредиту «Оплата частями» можно будет узнать удобным способом (отправка смс на номер 10060 с командой chast/в аккаунте Приват24/в мобильном приложении "Оплата частями") после возобновления работы сервиса – в настоящее время эта услуга недоступна.

Также у ПриватБанка поинтересовались относительно условий выплаты кредита для людей, которые находятся на оккупированных территориях, в частности в Херсоне и Херсонской области.

«Каким образом выплачивать кредит, если еще ставка будет 3.4%, вряд ли кто-то сможет в Херсоне и 1.7% выплачивать. Люди не имеют работы, выехать из города не могут. Людям уже скоро есть не будет чего, не говоря уже о кредитах. Открываються уже российские банки. Сложно очень будет с выплатой кредитов, решите пожалуйста вопрос с кредитами, людей которые находятся в оккупированном Херсоне», - написала в Сети одна из клиенток ПриватБанка.

В банке заверили, что вопрос прорабатывается и ответы будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, в Приватбанке предупредили о дополнительном ограничении относительно наличных денег.

Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.