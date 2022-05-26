На Донбассе сбили отставного летчика Беларуси Николая Маркова тогда, когда он пилотировал истребитель Су-25 воздушного флота россии. Он участвовал в войне против Украины в составе одной из российских частных военных компаний.
Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан. Оккупанта похоронили 17 мая в беларусском городе Лида.
"Выпускник ЧВВАУЛ 1976 года, Марков Николай 1955 г.р. проживал в Лиде (Беларусь), летал "от какой-то ЧВК" ведомым у генерала Боташева. Сбит на Су-25 в р-не города Попасная Луганской обл. Деды на старость решили... Уже правильно возвращаются домой", - написал Штефан.
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Как сообщают СМИ Беларуси, он был сбит над Попасной 12 мая. Николай Марков был ведомым у еще одного военного отставника, генерал-майора Канамата Боташева, которого над Луганщиной сбили через 10 дней после гибели Маркова.
67-летний Николай Марков был отставным полковником авиации Республики Беларусь. Он родился в Новгородской области россии в 1955 году.
Марков служил в ВВС СССР в Казахстане, Восточной Германии, в Поставах и Лиде, где был штурманом полка. Помимо вышеперечисленного, Марков работал и в Африке. В одной из африканских стран он обзавелся домом и второй семьей.
Напомним, что ситуация на фронте крайне тяжелая, эксперт раскрыл подробности.
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