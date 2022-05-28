Как пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ПФУ, изменения касаются депортированных лиц.

Так, согласно сообщению ПФУ, депортированным лицам, которые находились на спецпоселении, периоды работы на спецпоселении засчитываются в страховой стаж для назначения пенсии в тройном размере в соответствии с Законом Украины от 15 февраля 2022 года №2040-IX “о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования пенсионного законодательства”.

Для зачисления в тройном размере соответствующих периодов работы, имевшей место до 1 января 2004 года, необходимо предоставить документы: принадлежность к депортированным лицам (удостоверение); время (период) пребывания на спецпоселении; периоды работы на спецпоселении.

Как отмечается, удостоверение выдается уполномоченным органом, в т.ч. местной госадминистрацией. Время пребывания на спецпоселении определяется периодом с момента депортации до момента снятия режима спецпоселения.

Также подчеркивается, что основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка.

При отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней трудовой стаж устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы или архивными учреждениями.

Напомним, ранее в ПФУ сделали заявление относительно выплат пенсий за май.

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