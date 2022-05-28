Новой атаки на Киев со стороны Беларуси можно не опасаться.

Об этом в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, Беларусь точно не будет участвовать в новой попытке атаки на Киев. При этом даже если россияне начнут планировать подобное наступление, белорусские военные могут и вовсе перейти на сторону защитников Украины.

Поэтому Александр Лукашенко ничем не сможет помочь своему другу владимиру путину в этом вопросе.

«Советую мечтателям кремлевским о завоевании Киева всмотреться в поведение Александра Григорьевича, и понять, что даже если он пообещает 20 тысяч белорусского войска, то вы себя обнаружите снова в страшно знакомых местах, пристреленными украинской артиллерией, ТРО, механизированными, десантными частями и спецназом», - заявил Арестович, подчеркнув, что после Бучи украинские защитники на киевском направлении врагов брать в плен не будут.

Советник главы ОП подчеркнул, что возможность атаки со стороны Беларуси – не более чем «апокалиптический прогноз

«Отгребетесь направо и налево», - подытожил Арестович, обращаясь к тем, кто в россии все еще мечтает о захвате Киева.

Напомним, военный эксперт объяснил перспективы нового наступления на Киев.

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал, чем путин шантажирует Европу.

Также Politeka писала, что ВСУ удалось выбить российских диверсантов из гостиницы в Северодонецке.