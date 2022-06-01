Как напоминает Politeka.net, День Святой Троицы празднуется на 50-й день после Пасхи и имеет 1 день предпразднства и 6 дней попразднства.
В 2022 году Троица будет отмечаться 12 июня. По украинскому законодательству если выходной совпадает с праздничным или нерабочим днем, он переносится на следующий день после них.
Таким образом, 13 июня, понедельник, должен был быть выходным днем. Однако в этом году все будет иначе.
Дело в том, что в период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.
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Соответствующие нормы содержит Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Соответственно, понедельник, 13 июня 2022 года, является рабочим днем. Так, например, в НБУ уже уточнили, что банковская система будет работать в обычноме режиме.
Напомним, в Украине запустят единую базу вакансий с предложениями работы от государственного Центра занятости и крупнейших сайтов по поиску работы в стране.
Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Обновление ресурса будет происходить в режиме реального времени.
Напомним, ПриватБанк разрешил пополнять карточки на кассах магазинов - как это работает и какие ограничения.
Также сообщалось, что некоторые украинцы получат в июне пенсии с доплатами - кому повезло.
Также сообщалось, что Киевстар закрывает три популярных пакета услуг.