Три пакета услуг, популярных среди абонентов мобильного оператора "Киевстар", не будут доступны с 1 июня 2022 года. Об этом информирует пресс-служба мобильного оператора.
В частности, станут недоступны три акционные пакета услуг, которые были до этого довольно популярны. Речь идет о "4G 10 000 МБ", "Бонусных 1000" и "Бонусных 3000 МБ".
При этом, украинцы все еще имеют возможность подключить дополнительные пакеты мегабайтов мобильного интернета, если их основной пакет закончился.
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Ко всему прочему, "Киевстар" анонсировал новый военный тарифный план "LOVE UA", который начнет действовать со 2 июня для бизнес- и контрактных клиентов. Все детали нового тарифа оператор сообщит в день запуска. Отмечено, что новый тариф будет действовать с другими тарифами линейки ВАШ, ТВОЙ, ВСЕ ВМЕСТЕ.
Напомним, Киевстар сообщил украинцам о новых условиях, что изменилось.
Как сообщала Politeka, главные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell предоставили украинцам мобильный интернет в роуминге.
Также Politeka писала, что делать, если исчезнет интернет и телевидение.