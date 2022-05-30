Три пакета услуг, популярных среди абонентов мобильного оператора "Киевстар", не будут доступны с 1 июня 2022 года. Об этом информирует пресс-служба мобильного оператора.

киевстар

В частности, станут недоступны три акционные пакета услуг, которые были до этого довольно популярны. Речь идет о "4G 10 000 МБ", "Бонусных 1000" и "Бонусных 3000 МБ".

При этом, украинцы все еще имеют возможность подключить дополнительные пакеты мегабайтов мобильного интернета, если их основной пакет закончился.

украинцы, мобильный телефон

Популярные статьи сейчас

Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"

Ему было всего 34 года: известный журналист отдал жизнь в борьбе с оккупантами

"Кто нам будет на пенсию зарабатывать?": родственники оккупантов призывают захватчиков срочно писать рапорты

Тарифы на коммуналку: в Офисе президента сообщили, сколько придется платить за газ и тепло

Виталий Ким честно заговорил о своих президентских амбициях: "Меняется мировоззрение во время войны"
Показать еще

Ко всему прочему, "Киевстар" анонсировал новый военный тарифный план "LOVE UA", который начнет действовать со 2 июня для бизнес- и контрактных клиентов. Все детали нового тарифа оператор сообщит в день запуска. Отмечено, что новый тариф будет действовать с другими тарифами линейки ВАШ, ТВОЙ, ВСЕ ВМЕСТЕ.

Напомним, Киевстар сообщил украинцам о новых условиях, что изменилось.

Как сообщала Politeka, главные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell предоставили украинцам мобильный интернет в роуминге.

Также Politeka писала, что делать, если исчезнет интернет и телевидение.