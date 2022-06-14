Организацию выезда детей за границу на оздоровление и отдых упростили.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Госпогранслужба Украины.

Так, согласно сообщению, во время военного положения дети смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при наличии согласия Нацсоцслужбы. Осуществлять нотариальное заверение документов больше не нужно.

Пограничный контроль осуществляется с предъявлением следующих документов: согласия Нацсоцслужбы на выезд группы детей; списков группы детей и лиц, сопровождающих за рубеж; паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства о рождении ребенка; согласование службой по делам детей согласия представителей каждого ребенка на его выезд; заявления родителей на выезд ребенка за границу, заверенное службой по делам детей.

Добавим, что за сутки 13 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 70 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.

Как сообщают пограничники, из Украины за прошедшие сутки выехали более 33 тысяч человек. Почти 21 тысяча из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли 36 тысяч человек, более 32 тысяч из них – украинцы.

Напомним, обучение в украинских школах с 1 сентября 2022 года могут начать в очном режиме.

Также сообщалось, что синоптики предупредили украинцев об аномальной погоде.

Кроме того Politeka.net писала, как государство будет выплачивать компенсацию пострадавшим украинцам.