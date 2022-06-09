Людям, які вже почали відновлювати житло за свій рахунок, повернуть компенсацію коштів.

Людям, житло яких постраждало від військових дій, і які вже почали відновлювати свої будинки за свій рахунок, держава компенсує витрати. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після засідання уряду.

На темі зруйнованого житла глава українського уряду акцентував окремо. За його словами, кошти на такі компенсації розраховують виплатити за рахунок заарештованих і конфіскованих на Заході російських активів.

"Розуміємо, що українці, які повернулися в свої будинки, прагнуть максимально швидко відремонтувати пошкодження. Тому зараз зосередимося на прискоренні фіксації збитку, щоб кожен, хто робить зараз ремонт за свій рахунок, розумів — держава компенсує витрати", — запевнив Шмигаль.

Він також підкреслив, що це буде зроблено відразу, як тільки західні партнери передадуть Україні заарештовані і конфісковані російські активи.

Крім того, Шмигаль віддав доручення Міністерству розвитку громад і територій в короткі терміни розробити єдиний документ, яким фіксуватимуться збитки по кожному будинку і квартирі. Також Уряд планує спростити порядок отримання документа.

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