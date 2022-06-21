Во вторник, 21 июня, стартует второй этап подтверждения участия в национальном мультипредметном тестировании (НМТ), который в этом году заменит традиционное ЗНО.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

На втором этапе участник основной сессии НМТ должен окончательно определиться с выбором города/страны для прохождения теста.

Для этого с 21 июня до 7 июля 2022 года на информационной странице в специальной форме абитуриентам нужно выбрать из предложенного списка название населенного пункта в Украине или за рубежом, где он хочет пройти тестирование.

При этом важно внимательно выбирать населенный пункт из выпадающего списка, ведь некоторые города добавлены/изъяты из перечня предложенных на первом этапе.

Также в УЦОКО предупредили, что, если количество абитуриентов, которые хотят проходить тестирование в определенном городе, будет превышать количество рабочих мест, которые могут создать организаторы, то после заполнения этих мест город станет недоступным для выбора в выпадающем списке. Поэтому, возможно, некоторым абитуриентам придется выбирать среди других доступных городов.

Только после прохождения двух этапов подтверждения 12 июля для участника появится возможность загрузить со вкладки «Место проведения» приглашение, где будет указана дата, время и место прохождения им НМТ.

Напомним, бесплатная растаможка отменяется: Рада приняла важный закон, который изменится уже с 1 июля.

Politeka сообщала, кто из украинцев может претендовать на выплаты от Красного Креста через ПриватБанк.

Также Politeka писала, что новый жесткий запрет хотят ввести в Украине, грозят штрафы до 68 тысяч гривен.