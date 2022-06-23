В боях против российских оккупантов погибла супружеская пара из Кропивницкого Тарас и Ольга Мельстеры. Как сообщает Суспільне, супруги защищали Украину на Донбассе и погибли 21 июня. Смерть пары также подтвердила мама Ольги Мельстер Инга Дудник.
"Когда жизнь заставила их сменить компьютерные мышки на автомат, я пыталась принять их выбор. Когда дочь обрезала косы, не потому, что хотела сменить прическу, а потому, что мешали носить броники, меня накрыло. А сегодня я плачу... Теперь защищают с неба. Больно, очень больно", – написала женщина и поблагодарила Ольгу и Тараса за то, что они защищали Украину.
Ольга Мельстер была известным в городе кондитером и занималась производством пряников, на которых рисовала сказочных персонажей, животных или праздничную символику.
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Мать Ольги, Инга Дудник является координатором гуманитарного центра в Кропивницком для помощи переселенцам. А Людмила Шестакова, мать Тараса, эколог и координатор регионального кинофестиваля "Docudays UA". Тарас был ее единственным ребенком.
Напомним, шахматист с Днепропетровщины пожертвовал собой в бою с оккупантами.
Как Politeka сообщала, в боях с оккупантами полегли два друга с Одесчины.
Также Politeka писала, Харьков потерял защитника, который прошел Майдан и "ад" на Донбассе.