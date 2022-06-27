Россия будет биться до самого конца, потому что прекращение войны для них равносильно краху государственности. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times.

Начальник ГУР солидарен с западными коллегами относительно того, что армия рф деморализована, однако он все равно не верит, что рашисты добровольно покинут оккупированные территории Украины.

"Если россия сейчас признает, что не смогла победить Украину… это не крах системы, это крах государственности. Поэтому они будут бороться, сколько смогут. Российская армия будет вынуждена бороться до конца. У них нет другого выхода", — пояснил Буданов.

По словам главы разведки, Кремль заявляет, что путин здоров и отвергает предыдущие заявления о том, что российский президент имеет рак.

Однако украинским разведчикам все известно о диагнозах путина. Буданов не уточнил о каких недугах российского диктатора идет речь.

Напомним, что Жданов пояснил, чем грозит захват трассы Лисичанск–Бахмут.

Как сообщала Politeka, в Литве открестились от снятия блокады Калининграда и ответили на запугивания рф.

Также Politeka писала, что в МВД Украины оценили реальность вторжения армии Лукашенко.