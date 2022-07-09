Банкомат ПриватБанка деньги списал, но так их и не выдал – о таком инциденте сообщила жительница одного из украинских городов.

По ее словам , все произошло в Запорожье, где ее муж снимал средства в размере 10 000 тысяч гривен.

«С моей карты монобанк. Деньги банкомат не выдал, но эта сумма была списана с моей карты. Муж сразу подошел к менеджеру, так как банкомат находится в середине отделения банка. На вопрос, что делать девушка ответила звоните на 3700. Мол, мы ничем вам не можем помочь…», - рассказала женщина.

Она также добавила, что не является клиентом ПриватБанка и не может связаться с оператором ни по телефону, ни в чатах.

«Мы сообщили свой монобанк об этой передряге, наш банк дал запрос на пришедший ответ: приватбанк списал сумму окончательно и монобанк подал обжалование спорной транзакции в платежную систему. Слава богу что я не являюсь клиентом Приватбанка это однорукие бандиты какие-то», - резюмировала возмущенная женщина .

В ПриватБанке ответили, что иногда техника действительно может сработать некорректно.

«… Именно тот банк, который выпустил карточку, должен создавать запрос о корректности проведения операции, если клиент не согласен с ней, ведь только банк эмитент может видеть, действительно ли средства списаны. Если заявка была подана — необходимо ожидать результата ее рассмотрения», - рассказали в ПриватБанке относительно возврата средств.

Напомним, ПриватБанк запускает новую функцию – что стало доступным.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.

Также сообщалось о клиенте ПриватБанка, с карточки которого пропали 15 тысяч.