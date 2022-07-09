По ее словам , все произошло в Запорожье, где ее муж снимал средства в размере 10 000 тысяч гривен.
«С моей карты монобанк. Деньги банкомат не выдал, но эта сумма была списана с моей карты. Муж сразу подошел к менеджеру, так как банкомат находится в середине отделения банка. На вопрос, что делать девушка ответила звоните на 3700. Мол, мы ничем вам не можем помочь…», - рассказала женщина.
Она также добавила, что не является клиентом ПриватБанка и не может связаться с оператором ни по телефону, ни в чатах.
«Мы сообщили свой монобанк об этой передряге, наш банк дал запрос на пришедший ответ: приватбанк списал сумму окончательно и монобанк подал обжалование спорной транзакции в платежную систему. Слава богу что я не являюсь клиентом Приватбанка это однорукие бандиты какие-то», - резюмировала возмущенная женщина .
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В ПриватБанке ответили, что иногда техника действительно может сработать некорректно.
«… Именно тот банк, который выпустил карточку, должен создавать запрос о корректности проведения операции, если клиент не согласен с ней, ведь только банк эмитент может видеть, действительно ли средства списаны. Если заявка была подана — необходимо ожидать результата ее рассмотрения», - рассказали в ПриватБанке относительно возврата средств.
Напомним, ПриватБанк запускает новую функцию – что стало доступным.
Кроме того, Politeka.net писала, что клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.
Также сообщалось о клиенте ПриватБанка, с карточки которого пропали 15 тысяч.