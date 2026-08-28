Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 29 серпня по 4 вересня показує стабільно теплу погоду без різких перепадів: максимум удень підніметься до +26°, а наприкінці тижня, у п'ятницю, 4 вересня, можливі опади.

попередній прогноз погоди для регіону обіцяв негоду, проте новий тиждень принесе одеситам стабільне тепло без різких коливань. Синоптики повідомляють, що температура втримається в межах +25...+26° удень, а невеликі опади можливі лише в останній день прогнозованого періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Одеській області з 29 серпня по 4 вересня коливатимуться від +25° до +26°, а нічні — від +19° до +22°.

У суботу, 29 серпня, повітря прогріється до +26°, а вночі охолодиться до +19°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У неділю, 30 серпня, вдень також очікується +26°, вночі — +21°. Хмарність мінлива, з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 31 серпня, стовпчики термометрів удень опустяться до +25° — це найпрохолодніший день тижня. Вночі буде +21°, небо малохмарне, опадів не буде.

У вівторок, 1 вересня, температура вдень підніметься до +26°, вночі — до +20°. Хмарність незначна, опадів не прогнозують.

У середу, 2 вересня, вдень утримається позначка +26°, а вночі буде найпрохолодніше за тиждень — лише +19°. Небо малохмарне, без опадів.

У четвер, 3 вересня, вдень так само +26°, вночі — +21°. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

У п’ятницю, 4 вересня, вдень утримається +26°, вночі — +22°, це найтепліша ніч тижня. Небо малохмарне, проте синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 29 серпня, з температурою +26° вдень, а найпрохолоднішим — понеділок, 31 серпня, коли повітря прогріється лише до +25°. Загальний перепад температур за тиждень становить всього 1°, тож погода буде стабільною. Опади прогнозують лише в п’ятницю, 4 вересня.

Оскільки максимальна температура тижня не перевищує +26°, а перепад складає лише 1°, погода буде сприятливою для прогулянок і повсякденних справ. Проте в п’ятницю, 4 вересня, синоптики прогнозують опади, тож варто мати при собі парасольку та бути уважними за кермом.

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