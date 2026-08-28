Графіки відключення світла в Полтавській області 29 та 30 серпня передбачають планові знеструмлення одразу в кількох селах Новосанжарської громади. У ДТЕК оприлюднили повний перелік населених пунктів, де з 8:00 до 20:00 не буде електроенергії.

Графіки відключення світла в Полтавській області знову оновилися — на 29 та 30 серпня енергетики запланували планові знеструмлення в низці сіл Новосанжарської громади. Про це повідомляє офіційний сайт Новосанжарської громади.

Графіки відключення світла в Полтавській області 29 та 30 серпня

За інформацією ДТЕК, тимчасові перерви в електропостачанні пов'язані з виконанням планових ремонтних робіт на лініях електропередачі. Обидва дні світло вимикатимуть з 8:00 до 20:00 — тобто по 12 годин поспіль.

Зверніть увагу: 16 сіл потрапляють у графік обидва дні поспіль. Серед них Федоренки, Демидівка, Гуньки, Запсілля, Омельник, Радочини та Щербухи. Лише Онищенки й Крамаренки знеструмлять тільки 29 серпня, а Ковалі — лише 30 серпня.

29 серпня з 8:00 до 20:00 без світла будуть:

с. Онищенки, с. Щербаки, с. Федоренки, с. Гуньки, с. Демидівка, с. Запсілля, с. Крамаренки, с. Литвиненки, с. Омельник, с. Пустовіти, с. Радочини, с. Рокитне, с. Степівка, с. Потоки, с. П'ятихатки, с. Щербухи, с. Яремівка, с. Варакути.

30 серпня з 8:00 до 20:00 без світла будуть:

с. Федоренки, с. Варакути, с. Демидівка, с. Ковалі, с. Радочини, с. Щербухи, с. Яремівка, с. Гуньки, с. Запсілля, с. Литвиненки, с. Омельник, с. Пустовіти, с. П'ятихатки, с. Рокитне, с. Степівка, с. Потоки, с. Щербаки.

Що робити споживачам

Мешканцям перелічених населених пунктів радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та ліхтарики, а також зробити невеликий запас води. Якщо електроенергія не з'явилася після 20:00, варто повідомити про це до кол-центру ДТЕК або залишити заявку через офіційні канали компанії.

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