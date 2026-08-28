Графіки відключення світла на Чернігівщині 29 та 30 серпня: енергетики опублікували графік, за яким тимчасово без електроенергії залишаться Бахмач, Носівка та Остер.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на 29 та 30 серпня оприлюднили енергетики — тимчасово без електропостачання залишаться Бахмач, Носівка та Остер. Про це повідомляє офіційний сайт Чернігівобленерго.

Відключення 29 серпня: Бахмач і Носівка

У п'ятницю, 29 серпня, знеструмлення заплановані у двох містах області. У Бахмачі електропостачання обмежать на вулиці Соборності — орієнтовно з 8:00 до 20:00, тобто до 12 годин поспіль.

У Носівці світла не буде з 9:00 до 19:00. У переліку — вулиці Лівобережна, Майданна, Мринський Шлях, Полівка, Степана Бандери, Татарівська, Франка та Шаули.

Планові роботи 30 серпня в Острі

У суботу, 30 серпня, з 09:00 до 17:00 планують вимкнути електроенергію в Острі. Причина — виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.

Знеструмлення торкнуться мешканців вулиць А.О. Грановського, Бондарівської, Будівельників, Б. Хмельницького, В.А. Бондаренка, Воскресенської, Героїв 66-ї бригади, Гоголя, Грушевського, Деснянської, Дніпровської флотилії, Довженка, Зайцева, Затишної, Ковальської, Коваля, Колесника, Коцюбинського, Коцюбинського М., Левка Лук'яненка, Миру, Набережної, Незалежності, Низової, Оболонської, Овчарова, Олега Дегтярьова, Партизанської, Петра Сагайдачного, Рибальської, Родини Птухи, Соборної, Соломії Крушельницької, Співака, Тарашкевича, Татарівської, Тихої, Хутірської, Шевченка, Ярослава Мудрого та провулку Родини Птухи. Повний перелік номерів будинків за кожною адресою уточнено на офіційному сайті Чернігівобленерго.

Що варто зробити мешканцям

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також подбати про запас води й необхідних ліків. Жителям Остра, де роботи триватимуть до 17:00, варто врахувати, що після завершення ремонту електропостачання можуть відновлювати поступово.

Актуальні графіки відключення світла в Чернігівській області 29 та 30 серпня можуть змінюватися залежно від стану мереж та погодних умов, тому інформацію краще перевіряти безпосередньо перед вимкненням.

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