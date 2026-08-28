Графіки відключення світла в Одеській області 29 та 30 серпня передбачають планові знеструмлення. Через профілактичні роботи енергетики тимчасово вимкнуть електроенергію в період з 08:00 до 19:00.

Графіки відключення світла в Одеській області на 29 та 30 серпня знову оновилися — енергетики попередили про тимчасові знеструмлення в межах громади. Про це повідомляє офіційний сайт Вбуялицької громади.

За інформацією АТ «ДТЕК Одеські електромережі», відключення пов'язані з профілактичними роботами. Їх проводять, щоб підвищити надійність електропостачання та запобігти аваріям в електричних мережах.

Упродовж 29 та 30 серпня, у період з 08:00 до 19:00, без електроенергії можуть залишатися мешканці таких сіл: Гонората, Глибочок, Качурівка, Новий Мир, Вишневе, Велика Кіндратівка, Оброчне, Федорівка, Ставки, Вестерничани та Петрівка.

Графіки відключення світла в Одеській області 29 та 30 серпня є плановими. Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони й повербанки, подбати про запас води та ліхтарики. Точний час повернення світла залежатиме від того, як швидко бригади завершать роботи на місцях.

Розклад на 29 серпня громада публікує одним повідомленням, а графік на 30 серпня — окремим. Мешканців просять звірятися з актуальними списками адрес на офіційному сайті, перш ніж планувати справи.

Що робити під час планового відключення

Перед знеструмленням варто вимкнути з розеток електроприлади, щоб уникнути перепадів напруги після відновлення подачі світла. Холодильник бажано відчиняти якомога рідше. Про аварійні ситуації на лініях слід повідомляти диспетчерську службу ДТЕК Одеські електромережі.

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