Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 29 серпня по 4 вересня показує, що спекотні дні поступляться прохолоднішій погоді: максимум +30° синоптики очікують у четвер, 3 вересня, а вже у п’ятницю, 4 вересня, стовпчики термометрів опустяться до +25° на фоні можливих опадів.

прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області традиційно стежать особливо уважно наприкінці літа, і цього разу синоптики фіксують перехід від теплих днів до прохолодніших: максимум +30° очікується у четвер, 3 вересня, а вже у п’ятницю, 4 вересня, температура вдень опуститься до +25° на фоні можливих опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня з 29 серпня по 4 вересня денна температура в Дніпропетровській області коливатиметься від +25° до +30°.

У суботу, 29 серпня, у Дніпропетровській області очікується малохмарна погода без опадів: вдень повітря прогріється до +27°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +15°.

У неділю, 30 серпня, хмарність буде мінливою, опадів не прогнозують: денна температура утримається на позначці +27°, нічна — підвищиться до +16°.

У понеділок, 31 серпня, погода залишиться подібною до попереднього дня: мінлива хмарність, без опадів, вдень +27°, вночі +16°.

У вівторок, 1 вересня, небо вкриють хмари з проясненнями, опадів не буде: вдень +28°, вночі +16°.

У середу, 2 вересня, хмарність знову стане мінливою: повітря вдень прогріється до +29°, вночі — до +18°.

У четвер, 3 вересня, синоптики прогнозують хмарно з проясненнями та пік тижневого тепла: вдень +30°, вночі +19° — це найтепліший день періоду.

У п’ятницю, 4 вересня, хмарність буде мінливою, і саме цього дня очікуються можливі опади: денна температура помітно знизиться до +25°, нічна залишиться на рівні +19°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 3 вересня, з максимумом +30°, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 4 вересня, коли вдень очікується лише +25°. Перепад денних температур упродовж тижня складе 5°, а можливі опади прогнозують саме в останній день періоду — у п’ятницю, 4 вересня.

У спекотні дні з температурою до +30°, зокрема в середу і четвер, синоптики радять пити більше води, планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями. У п’ятницю, коли прогнозують можливі опади та відчутне зниження температури, варто взяти з собою парасольку і бути обережними за кермом, а також одягатися трохи тепліше — особливо це стосується людей похилого віку.

Раніше Politeka повідомляла, що прогноз погоди на тиждень у дніпропетровській області з 27 серпня по 2 вересня: коли суттєво потепліє.

Також Politeka повідомляла, кінець літа готує сюрприз: прогноз погоди на тиждень у дніпропетровській області з 26 серпня по 1 вересня.

Як повідомляла Politeka, стрімка зміна температури у дніпропетровській області: прогноз погоди на тиждень з 25 по 31 серпня.