Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" сообщила, кому сейчас нужно передавать показания газового счетчика и как это сделать.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Нафтогаза на странице Facebook, передавать показатели счетчика нужно по-прежнему местному облгазу с 1 по 5 число каждого месяца по номеру лицевого счета облгаза.

В компании также напомнили, что операторы газораспределительной сети (облгазы) – это компании, осуществляющие доставку газа потребителю. Так, среди их обязанностей – подключение/отключение голубого топлива, обеспечение качества и давления газа, реагирование на аварийные вызовы, устранение аварий и получение показаний счетчиков.

"За предоставление этих услуг клиент получает отдельный счет и платит его", - отметили в Нафтогазе.

Передать показания оператору ГРМ (облгаза) можно одним из способов: на сайте или в чат-боте облгаза; позвонив в контакт-центр вашего облгаза

"Вы можете по-прежнему передавать показатели счетчика через сервис 104.ua", - уточнили в газоснабжающей компании.

Напомним, украинцам в "Нафтогазе" сообщили, что делать и куда обращаться, если не пришла платежка за газ.

Также сообщалось, что Кабинет Министров установил фиксированную цену на поставку газа для производителей тепла.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителей большого украинского города уже предупредили, что тепла в их домах этой зимой не будет.