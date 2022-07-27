Заявку на денежную помощь может оставить любой человек, но решение о выплатах и ​​каким категориям населения помочь принимают международные организации.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Для международных организаций приоритетны наиболее незащищенные слои населения, имеющие социальные статусы такие как: лицо с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц.

Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать проверенную информацию о человеке.

Чтобы получить денежную помощь, нужно зайти на платформу єДопомога, выбрать направление "Выплаты от международных организаций" и затем заполнить заявку.

В Минсоцие отметили, что нужно внимательно заполнять номер телефона, IBAN, ИНН (РНОКПП) и паспортные данные. Важно также то, что только один из родителей может подать информацию о детях в своем заявлении, не нужно в каждую заявку их включать, ведь будут дубли и ошибка.

Также сообщается, что IBAN не является обязательным условием выплаты, ведь некоторыми меморандумами предусмотрена возможность получения денежного перевода.

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