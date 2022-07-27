Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
Для международных организаций приоритетны наиболее незащищенные слои населения, имеющие социальные статусы такие как: лицо с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц.
Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать проверенную информацию о человеке.
Чтобы получить денежную помощь, нужно зайти на платформу єДопомога, выбрать направление "Выплаты от международных организаций" и затем заполнить заявку.
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В Минсоцие отметили, что нужно внимательно заполнять номер телефона, IBAN, ИНН (РНОКПП) и паспортные данные. Важно также то, что только один из родителей может подать информацию о детях в своем заявлении, не нужно в каждую заявку их включать, ведь будут дубли и ошибка.
Также сообщается, что IBAN не является обязательным условием выплаты, ведь некоторыми меморандумами предусмотрена возможность получения денежного перевода.
Напомним, Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен – как она выглядит.
Как сообщала Politeka, украинцам назвали условие получения до 250 тыс. гривен на счет Ощадбанка.
Также Politeka писала, что новые штрафы планируется ввести в Украине: за что придется отдать до 3400 гривен.