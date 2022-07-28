Как пишет Politeka.net, речь идет о проблеме, возникшей в столичном метро
«Сейчас специалисты «Ощадбанка» проводят необходимые работы для устранения неисправности. Пассажиров метрополитена просят воспользоваться альтернативными способами оплаты», - сообщили в КМДА.
Напомним, ранее НБУ внес ряд изменений по карточным расчетам за рубежом, в частности — на снятие наличных. Так, с 21 июля граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней.
Также был установлен ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.
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Добавим, что в банках выразили готовность продлить срок действия платежной карты, что завершен, на несколько месяцев или даже до конца 2022 года. Тем, кто не может получить пластик в отделении, советуют оформить цифровую карту в интернет-банкинге.
Напомним, ранее сообщалось, как украинцы могут получить денежные выплаты от международных организаций.
Также Politek.net писала, что украинцы обсуждают новые "патриотические" деньги, которые НБУ запускает в свободное обращение.
Кроме того Politeka.net писала, как клиентов ПриватБанка обворовывают мошенники.