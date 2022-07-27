Заявку на грошову допомогу може залишити будь-яка людина, але рішення щодо виплат та яким саме категоріям населення допомогти приймають міжнародні організації.

Про це повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики.

Для міжнародних організацій пріоритетними є найнезахищені верстви населення, що мають соціальні статуси такі як: особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб.

Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про людину.

Аби отримати грошову допомогу, потрібно зайти на платформу єДопомога, обрати напрям “Виплати від міжнародних організацій” і далі заповнити заявку.

В Мінсоці наголосили, що потрібно уважно заповнювати номер телефону, IBAN, ІПН (РНОКПП) та паспортні дані. Важливо також те, що тільки один з батьків може подати інформацію про дітей у своїй заяві, не потрібно в кожну заявку їх включати, адже будуть дублі та помилка.

Також повідомляється, що IBAN не є обов’язковою умовою для виплати, адже деякими меморандумами передбачена можливість отримання грошового переказу.

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