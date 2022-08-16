Как сообщает Politeka.net со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко, соответствующий законопроект принят за основу.
«Речь идет о лицах, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, работников объектов критической инфраструктуры и журналистов, получивших ранения во время выполнения своих обязанностей в период действия военного положения», - сообщил Гончаренко.
Суммы следующие: установление I группы инвалидности – в размере 800 000 гривен; установление II группы инвалидности – в размере 500 000 гривен; установление III группы инвалидности – в размере 200 000 гривен; потеря трудоспособности без установления инвалидности, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы) – в размере 100 000 гривен; гибель (смерть) – в размере 1 000 000 гривен;
Источником финансирования указанных выплат, добавил нардеп, будет являться резервный фонд государственного бюджета.
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В комментариях о сообщении пользователи Telegram выражают надежду, чтобы эти деньги понадобились как можно меньшему количеству людей.
Напомним, что в Украине будет введен новый запрет – речь идет о салютах и фейерверках. Но есть нюансы.
Также сообщалось, что в Раде взялись за условия работы – что изменится для каждого украинца.
Кроме того, Politeka.net писала, что прием заявок на некоторые выплаты для переселенцев остановлен – с какой даты и почему.