Верховная Рада поддержала предоставление единовременной денежной выплаты в случае инвалидности или смерти из-за войны.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко, соответствующий законопроект принят за основу.

«Речь идет о лицах, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, работников объектов критической инфраструктуры и журналистов, получивших ранения во время выполнения своих обязанностей в период действия военного положения», - сообщил Гончаренко.

Суммы следующие: установление I группы инвалидности – в размере 800 000 гривен; установление II группы инвалидности – в размере 500 000 гривен; установление III группы инвалидности – в размере 200 000 гривен; потеря трудоспособности без установления инвалидности, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы) – в размере 100 000 гривен; гибель (смерть) – в размере 1 000 000 гривен;

Источником финансирования указанных выплат, добавил нардеп, будет являться резервный фонд государственного бюджета.

В комментариях о сообщении пользователи Telegram выражают надежду, чтобы эти деньги понадобились как можно меньшему количеству людей.

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