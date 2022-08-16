Про це, як пише Politeka.net, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Зокрема пропонується заборонити використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами», - повідомив Гончаренко.

Також, за словами нардепа, документом пропонується заборонити проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин, за виключенням сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ.

Гончаренко зазначив, що вважає такую заборону логічним рішенням, особливо під час війни, коли такі звуки лякають людей.

«Зараз не час для салютів», - додав Гончаренко.

У свою чергу українці в соцмережах виразили підримку такому рішенню.

«Нарешті! А я ще з 14го року казав,що нічого приємного від тих феєрверків(особливо тупих петард)....», «І Новий рік, щоб був спокійним і тихим, поки йде війна», «Залишилось мотоцикли гучні заборонити, і буде норм», «Забороніть ще мотики, від яких серце в п'ятки уходить», - пишуть користувачі Telegram у коментарях.

Нагадаємо, у Раді також взялися за умови праці українців - за що збираютсья карати штрафами.

Також повідомлялось, що купити або здати квитки на потяги українці тепер зможуть по-новому.

Крім того, Politeka.net писала про новий податок, який можуть прийняти вже у вересні.