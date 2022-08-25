Для автомобилей с небольшим объемом двигателей большим спросом пользуется моторное масло Total 5w40. Его усовершенствованные характеристики помогают защитить ДВС от большинства негативных факторов и выдерживать температурные нагрузки.
Характеристики и особенности Тотал 5w40
Фирма Total имеет бельгийское происхождение и относится к лидерам по изготовлению смазочных жидкостей. Ее рекомендуют к применению такие производители автомобилей, как Peugeot, BMW, Porsche и другие лидеры транспортной индустрии. Масло этой серии имеет следующие характеристики:
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низкотемпературная вязкость при холодном запуске ДВС, о чем говорит маркировка 5w;
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высокотемпературная вязкость, на что указывает число 40;Популярные статьи сейчас
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применяется для дизельных и бензиновых моторов;
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относится к синтетическому типу масел;
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применяется только для двигателей с небольшими объемами (в основном - легковые машины).
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рекомендуется для использования в авто азиатских и американских марок.
Смазывающая жидкость 5w40 создает тонкую пленку из-за низкой вязкости, но при этом она очень плотная. Она имеет высокий термический порог в обе стороны и устойчивые окислительные свойства. За счет этого масляная пленка не деформируется даже при больших нагрузках. Этих характеристики позволяют обеспечивать защиту двигателя от преждевременного износа, от температурных нагрузок и оседания загрязнений. С Total 5w-40 транспорт приспосабливается к разным эксплуатационным условиям, будь то большие расстояния или короткие передвижения по городу с частыми остановками.
В чем плюсы масла 5w40 от Total?
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Экологичность компонентов.
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Высокое качество смазки, подтвержденное сертификацией и премиями.
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Производитель мирового класса.
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Совместимость с разными типами легковых авто, а также видами топлива (дизель и бензин).
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Высокая результативность при разных температурных порогах.
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Функциональность даже при больших эксплуатационных нагрузках.
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Защита всего двигательного механизма от разных факторов: загрязнения, температура, износ.
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Лояльная ценовая политика.
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Подходит для суровых климатических условий, свойственных Украине.
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Признание известными мировыми производителями автомобилей.
Total 5w40 - оригинальное масло для протекции двигателей синтетического происхождения. Зарекомендовало себя высокими характеристиками и неоспоримым качеством, подтвержденным мировым автосообществом.