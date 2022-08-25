Для автомобилей с небольшим объемом двигателей большим спросом пользуется моторное масло Total 5w40. Его усовершенствованные характеристики помогают защитить ДВС от большинства негативных факторов и выдерживать температурные нагрузки.

Характеристики и особенности Тотал 5w40

Фирма Total имеет бельгийское происхождение и относится к лидерам по изготовлению смазочных жидкостей. Ее рекомендуют к применению такие производители автомобилей, как Peugeot, BMW, Porsche и другие лидеры транспортной индустрии. Масло этой серии имеет следующие характеристики:

Смазывающая жидкость 5w40 создает тонкую пленку из-за низкой вязкости, но при этом она очень плотная. Она имеет высокий термический порог в обе стороны и устойчивые окислительные свойства. За счет этого масляная пленка не деформируется даже при больших нагрузках. Этих характеристики позволяют обеспечивать защиту двигателя от преждевременного износа, от температурных нагрузок и оседания загрязнений. С Total 5w-40 транспорт приспосабливается к разным эксплуатационным условиям, будь то большие расстояния или короткие передвижения по городу с частыми остановками.

В чем плюсы масла 5w40 от Total?

Экологичность компонентов.

Высокое качество смазки, подтвержденное сертификацией и премиями.

Производитель мирового класса.

Совместимость с разными типами легковых авто, а также видами топлива (дизель и бензин).

Высокая результативность при разных температурных порогах.

Функциональность даже при больших эксплуатационных нагрузках.

Защита всего двигательного механизма от разных факторов: загрязнения, температура, износ.

Лояльная ценовая политика.

Подходит для суровых климатических условий, свойственных Украине.

Признание известными мировыми производителями автомобилей.

Total 5w40 - оригинальное масло для протекции двигателей синтетического происхождения. Зарекомендовало себя высокими характеристиками и неоспоримым качеством, подтвержденным мировым автосообществом.