В украинском парламенте снова заговорили об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения.

Уже подготовлен законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за превышение скорости в Украине. Об этом сообщили в телеграм-канале Верховной Рады.

По новому проекту закона предлагается усилить ответственность за существенное превышение разрешенной скорости, а также создание аварийной ситуации.

Суммы штрафов планируют увеличить в разы:

За превышение разрешенной скорости на 80 км/ч и более будет грозить штраф 3400 гривен;

За превышение на 110 км/ч и более – 4250 гривен;

За превышение разрешенной скорости на 50 км/ч, что повлекло за собой аварийную ситуацию — 5100 гривен.

Ранее Кабинет Министров Украины утвердил порядок уплаты штрафов за нарушение требований к рекламе услуг по трудоустройству. Речь идет о несоблюдении запрета на упоминание в рекламе о вакансиях таких условий, как раса, цвет кожи, возраст, пол, политические, религиозные и другие убеждения или другие признаки, не связанные с работой. В случае нарушения этого требования предусмотрен штраф в 65 тысяч гривен.

Напомним, тысячам украинцев раздадут деньги от ООН.

Также сообщалось, кто из украинцев теперь получит деньги не через "Укрпочту", а в "Ощадбанке".

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.