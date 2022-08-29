После роста цен в июле и августе украинцев в сентябре, возможно, ожидает удешевление – речь идет о стоимости продуктов.

Так, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире телемарафона заверил, что дефицита овощей и фруктов не будет, а вот с ценами "будет интересная вещь". Дело в том, прогнозирует Дорошенко, большинство фермерских хозяйств не будут закладывать овощи и фрукты на хранение.

«Поскольку никто сегодня, прежде всего, не может сказать, какая будет цена, сколько будут стоить энергоносители для бизнеса. Во-вторых, никто не знает, прилетит ли ракета, и потому все будут стараться не хранить, а продать. Поэтому в сентябре возможен спад цен», – пояснил Дорошенко.

А вот уже в октябре и последующие месяцы цены будут только расти. Ценники, в том числе, будут зависеть и от того, как будут уплачиваться налоги.

«Чем больше будет уплачиваться и чем больше будет поступлений от таможни и наших зарубежных партнеров, тем меньше будет рост цен», - пояснил Дорошенко.

Напомним, НБУ ожидает, что темпы роста потребительских цен по итогам этого года превысят 30%.

Однако, уверяют в НБУ, в последующие годы инфляция будет снижаться и уже в 2024 году вернется к однознаковому уровню – то есть ниже 10%.

В Нацбанке объяснили, что этому будет способствовать, прежде всего, ожидаемое улучшение ситуации безопасности, разблокирование морских портов и разминирование земель.

Также сообщалось о том, что отопительный сезон в Украине начнется позже – сколько придется платить за холодные квартиры.

Кроме того, Politeka.net писала, что Монобанк с 1 сентября поднимает тариф на популярную услугу.