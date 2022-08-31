Первого сентября в Украине практически повсюду предполагается комфортная погода, но в ближайшее время ожидается похолодание.

По крайней мере, ночью. Как отмечает известный синоптик Наталья Диденко, 1 сентября температура воздуха будет +18+25 градусов.

«Даже на юге и востоке жара уйдет прочь, уступая свежему воздуху, +25+28 градусов. Дожди в четверг в Украине маловероятны, разве что на юге возможны какие-то небольшие локальные влажные очаги», - сообщила Диденко.

В Киеве 1 сентября сухо и умеренно тепло, максимальная температура воздуха ожидается +20+22 градуса.

«Характерный признак юной осени – прохладные или холодные ночи. В ближайшее время ожидается ночью +8+14, на западе местами даже +5+9 градусов, а в Карпатах еще ниже. Поэтому разумно адаптируйтесь к новому сезону, следите за самочувствием, подбирайте правильно гардероб, внимательно следите за свежими прогнозами погоды и ежедневными новостями, с фронта и тыла, доверяйте исключительно профессиональным источникам», - сказала Диденко.

Добавим, что ушедший из жизни осенью 2021-го народный синоптик Леонид Горбань в своей книге "Погода к 2030 году" писал, что погода в Украине осенью 2022-го года будет очень контрастной.

"Начало сентября будет теплым, солнечным, без осадков. С 14 сентября возможны небольшие дожди", - писал он.

Горбань писал, что с 20-22 сентября будет прохладно и пройдут дожди. В дальнейшем, к 29 сентября, солнца станет меньше, будет пасмурно, но без осадков. До конца месяца возможны дожди.

Напомним, 1 сентября тысячи украинских детей смогут вернуться за парты – что должно быть в рюкзаке каждого школьника рассказали в полиции.

Также сообщалось, что произойдет с ценами в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что отопительный сезон начнется позже.