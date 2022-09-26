В пресс-службе ПриватБанка сообщили, что киберполиция разоблачила мошенника, который использовал фишинг на платформе объявлений и похищал деньги со счетов клиентов банка.
С помощью фишинговых ссылок злоумышленник получал доступ к банковским счетам пользователей. Таким образом он присвоил около полумиллиона гривен. За совершенное ему может грозить до восьми лет заключения.
Схему интернет-мошенничества разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области совместно со следственным отделом Днепровского районного управления полиции и с участием работников службы безопасности ПриватБанка.
Сообщается, что житель Павлограда выдавал себя за покупателя на платформах объявлений. Обсуждая детали сделки с продавцами, фигурант направлял им фишинговую ссылку якобы об интернет-оплате. Банковские данные, введенные пользователями на фишинговом ресурсе, автоматически становились известны злоумышленнику. В дальнейшем со счетов потерпевших он присваивал деньги. Общая сумма ущерба составляет полмиллиона гривен.
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Служба безопасности ПриватБанка напомнила, что в случае покупки товаров на платформе объявлений, детали соглашения следует обсуждать только в чате этой платформы и не переходить в мессенджеры. Также необходимо внимательно проверять URL-адрес необходимого сайта, ведь один лишний символ может означать, что вы попали на фишинговый сайт.
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