В субботу, 1 октября, ожидается мощная магнитная буря, а в воскресенье — еще и смена погоды.

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды и магнитных бурь на 1 октября.

"Начну прогноз на первый октябрьский день не с погоды, а с прогноза магнитных бурь. Завтра они обещают быть серьезными, Солнце захочет побыть более активным, вспышки и выбросы обещают быть мощными, поэтому обратите внимание на свое здоровье, не удивляйтесь возможным несуразностям системах связи!", – предостерегла синоптик.

В субботу, 1 октября, практически повсюду по Украине будет царить теплая погода с температурой воздуха днем ​​+18+23 градуса, на юге +20+27 градусов, в западных областях +13+18 градусов.

Дожди в субботу пройдут в ближайшую ночь в восточной части, днем ​​- местами в западных областях Украины, вечером могут подойти к Житомирщине, Киевщине, а также коснутся Луганщины. Но все же завтра в большинстве наших областей без существенных осадков.

1 октября в Киеве еще поднимется высокая температура воздуха, до +19 градусов, субботний день будет теплым и сухим, разве что завтра к вечеру появится дождь.

"В воскресенье погода изменится - прибавится дождей, усилится ветер и снизится температура воздуха. Ну, и магнитные бури пока остаются активными, будут продолжаться несколько дней! Поэтому поберегите себя особо", - подчеркнула Диденко.

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