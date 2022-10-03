Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на заявление вице-премьера Ирины Верещук.

Так, с ноября жители только что освобожденных от российских оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн.

Верещук напомнила, какая помощь от государства и благотворителей предусмотрена жителям освобожденных от врага городов и сел. Во-первых, это гуманитарная помощь: продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, тёплая одежда на зиму. Во-вторых, украинцам также обеспечат финансовую поддержку.

"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", - сообщила вице-премьер.

Напомним, в настоящее время на освобожденных от врага территориях Харьковской и Херсонской областей продолжается пилотный проект, согласно которому граждане, фактически там проживавшие на момент деоккупации, через Укрпочту получают разовую денежную помощь в сумме 1200 грн.

Напомним, ГСЧС с 1 декабря запускает в работу систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях, сейчас она покрывает 67% абонентов.

Также напомним, что ПриватБанк запустил новую функцию.

Кроме того, сообщалось, что Нацбанк предупредил о новой опасной схеме с получением денежной помощи.