От уплаты налогов правительство приняло решение освободить ряд товаров, которые нужны Украине для прохождения отопительного сезона в сверхсложных условиях.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

«В Украине освободят от уплаты налогов важные для прохождения отопительного сезона товары: генераторы, обогреватели, электрические аккумуляторы и т.д», — заявил премьер-министр.

Таким образом, речь идет о газогенераторах, электрических двигателях, электрогенераторах, установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях, обогревателях.

По словам Шмыгаля, это важно, чтобы ускорить ремонты, улучшить обеспечение электроэнергией и теплом.

«Удовлетворить спрос населения и уменьшить цены на соответствующую продукцию», – подчеркнул Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что в Украине накапливается достаточно объемов газа и угля, чтобы обеспечивать украинцев. «Превратить зиму в оружие – план государства-террориста против нашего государства, как и против всей Европы», – предупредил Шмыгаль, подчеркнув, что и этот план оккупантов потерпит провал.

Ранее стало известно, что на момент 4 ноября почти половина объектов в Украине уже была подключена к теплу.

Самые высокие показатели подключения к теплу в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях. В столице отапливалось уже 78% зданий.

В свою очередь в МВД дали ряд советов, как действовать, если долго нет света и тепла в период отопительного сезона.

Так, необходимо отключить электробытовые приборы, чтобы от скачков напряжения не возник пожар.

«Используйте простейшие источники освещения - фонари, свечи и т.п. Не использовать древесный уголь или домашний генератор в помещении», - предупредили в МВД,

Чтобы сохранить тепло необходимо герметично закрыть окна, двери и дополнительно утеплить входные двери.

«Соберите всех членов семьи в одной комнате и закройте временно. Используйте тёплую одежду, термобельё и узнайте о ближайших пунктах обогрева, а также станции зарядки мобильных телефонов», - рассказали в Министерстве внутренних дел.

Напомним, что Украину ожидает самый сложный отопительный сезон.

Мы говорим честно: зима будет сложной. Но чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все остальное, что необходимо. Мы работаем для того, чтобы подготовиться", – говорили Зеленский в одном из своих традиционных видеообращений.

Он отметил необходимость того, чтобы подготовленными к этому периоду также были международные партнеры Украины.

Также напомним, что правительство выделило 563 млн гривен на закупку дров для жителей прифронтовых территорий.

Сейчас в Украине действует специальная программа закупки и доставки бесплатной топливной древесины жителям прифронтовых территорий. Согласно ее получить дрова могут жители 8 областей: Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской.

В первую очередь помощь будет предоставляться уязвимым категориям граждан: многодетным семьям, людям с инвалидностью, детям, имеющим опекунов, маломобильным гражданам, а также пожилым людям.

Напомним, почему вместе с єлектроєнергией иногда исчезает связь и интернет.

Кроме того, напомним, что ценовой ажиотаж на яйца вышел на новый уровень.

Также Politeka.net писала, что сейчас происходит на валютном рынке.