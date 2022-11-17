Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Пенсионный фонд в октябре и ноябре выплатил украинцам субсидии за сентябрь и октябрь, назначенные органами социальной защиты населения.

Начиная с 1 декабря 2022 года ПФУ будет не только выплачивать, но и назначать жилищные субсидии и льготы. При этом человек может самостоятельно выбрать в какой именно сервисный центр Фонда ему удобно обратиться, независимо от места его официальной регистрации.

Есть несколько способов обратиться за назначением субсидии:

через вебпортал электронных услуг ПФУ, через мобильное приложение Фонда или через портал Дія;

прислать документы в органы ПФУ по почте;

обратиться к уполномоченным лицам своей территориальной общины или в ЦНАП;

послать документы через сайт Министерства социальной политики Украины.

При этом получателям, которым субсидия уже была назначена, повторно обращаться в органы Пенсионного фонда не требуется: определенные органами соцзащиты выплаты будут поступать до завершения отопительного периода.

Государственная помощь на текущий отопительный сезон будет назначена с начала такого сезона, но не раньше дня возникновения права на ее получение, если потребитель коммунальных услуг обратится за ней в течение двух месяцев с начала сезона, то есть не позднее 15 декабря 2022 года. По обращениям, поступающим после 15 декабря, субсидии будут назначаться с месяца, в котором поступило соответствующее обращение.

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