Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Минреинтеграцию, речь идет об единоразовой денежной помощи по 100 тысяч гривен.

«Денежная помощь поступила еще 131 бывшему пленнику. Они были признаны Межведомственной комиссией при Минреинтеграции лишенными свободы в результате вооруженной агрессии россии против Украины», - говорится в сообщении.

Указанная помощь предоставляется украинским гражданам, освобожденным из плена, подчеркнули в Минреинтеграции, отметив, что по вопросам единовременной финансовой поддержки бывшим пленным следует обращаться именно к ним.

Напомним, на днях Украина освободила из российского плена еще 60 своих защитников, среди которых бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничники

В рамках обмена, о котором стало известно 6 декабря, вернуть удалось 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

Также напомним, что Закон Украины «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей» предусматривает, что лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и члены их семей имеют право на государственную денежную помощь.

В случае гибели или смерти человека, в отношении которого установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины на единовременную денежную помощь, имеют право члены семьи, родители или иждивенцы.

Напомним, в "Нафтогазе" сообщили важную новость о платежках.

Также сообщалось, кто имеет право на денежную компенсацию за генератор.

Кроме того, Politeka.net писала о новой денежной помощи.