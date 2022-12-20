Согласно сообщению НБУ, на новых ста гривнах будет подпись главы НБУ Андрея Пышного.
"Это банкноты образца 2014 года. Новые банкноты вводятся в обращение планово на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения", – рассказали в НБУ.
Также в Нацбанке напомнили, что подпись действующего Председателя Национального банка Украины на банкнотах размещается в соответствии с законодательством.
Кроме того, в НБУ сообщили, что будет с банкнотами, на которых стоит подпись предыдущего главы Нацбанка Кирилла Шевченко.
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"Банки продолжат обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 100 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений", - заверили в Нацбанке.
Добавим, приоритетами работы НБУ в 2023-м году станут обеспечение непрерывности работы банковской системы страны ввиду возможного блекаута из-за обстрелов российских оккупантов, новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом и покрытие бюджетного дефицита без помощи дополнительной эмиссии.
По словам Пышного, Украину ждет "один из самых драматических годов в украинской экономике" и "одна из самых, если не самая тяжелая, зима, которую мы только могли себе представить".
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Кроме того, Politeka.net писала, что ПриватБанк ввел новое важное изменение.