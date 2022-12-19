Як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, у п’ятницю, 30 грудня, система електронних платежів буде працювати до 24.00
«Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи центробанку працюють у звичайному режимі», - йдеться у повідомленні.
Також уточнюється, що 31 грудня, у суботу, банківський день у СЕП відкривається датою 02 січня 2023 року.
«Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються до 15.00 датою банківського дня 2 січня 2023 року. НБУ не здійснює валютних інтервенцій на валютному ринку України», - попередили в НБУ.
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31 грудня та 1 січня, який припадає на неділю, учасники СЕП самостійно приймають рішення щодо дати та часу початку роботи в СЕП – відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів.
Крім того, банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП.
«Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі», - уточнили в НБУ.
Що ж до роботи 7 і 8 січня 2023 року, то міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня.
Нагадаємо, згідно статті 73 Кодексу законів про працю наступні понеділки у свята, 2 та 9 січня мали бути додатковими вихідними днями.
Однак через дію військового стану в Україні призупинено норму Кодексу законів про працю України.
Тож цьогоріч офіційного додаткових вихідних не буде. Отже вихідними будуть такі дні – 25 грудня (неділя), 1 січня (неділя) і 7 січня – субота.
У НБУ зазначили, що у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів.
Нагадаємо, НБУ вводить в обіг нові сто гривень.
Також повідомлялось, що у ПриватБанку розповіли, яка послуга набирає популярність через відключення електроенергії.
Крім того, Politeka.net писала, що ПриватБанк запровадив нову важливу зміну.