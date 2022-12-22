Чем ближе Новый Год и Рождество, тем чаще украинцы обсуждают возможную отмену комендантского часа в праздники.

На сайте Киевского городского совета даже была создана петиция, в которой жители столицы просят отменить комендантский час в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

«Считаю, что стоит отменить комендантский час на Новый Год, так как все равно много людей будет возвращаться от друзей/родственников, далеко не у всех будет возможность остаться на ночлег там, где праздновали», - говорится в петиции.

Уже собрано более двух тысяч голосов из шести тысяч необходимых.

Однако, судя по всему, надежды на отмену комендантского часа на Новый Год напрасны.

Так, заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко заявил, что комендантский час на праздник, скорее всего, не отменят.

«Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет», - сказал он.

А вот власти Харьковской области рассматривают даже вариант введения круглосуточного комендантского часа в праздники, но пока таких планов нет.

«Мы можем его (комендантский час – ред.) продлить. Сейчас рассматривается вариант, как было в пасхальные праздники, когда мы ввели круглосуточный комендантский час... Однако на данный момент не стоит такой вопрос", - рассказал председатель Харьковской ОВО Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Власти планируют оставить комендантский час без изменений, но не исключено, что из-за возможной смены военной обстановки решение будет пересмотрено.

Между тем власти Днепра и Днепропетровской области не давали комментариев о продолжении, отмене или других изменениях относительно продолжительности ограничений в Новогоднюю ночь.

Поэтому существует вероятность, что комендантский час и все остальные ограничения останутся такими, как есть сейчас. Напомним, в регионе комендантский час и ограничения действуют с 00:00 до 05:00.

Также напомним, что 8 декабря в Кривом Роге и Криворожском районе была сокращена продолжительность ограничений. Теперь комендантский час действует с 23.00 до 05.00.

Во Львове и Львовские области также не комментируют отмену комендантского часа, который действует с 00:00 до 05:00.

А вот власти Ровенской области ослаблять режим комендантского часа на новогоднюю ночь в области не планируют. Комендантский час, напомним, в Ровенской области действует с 00:00 до 05:00 утра.

Что касается ситуации в Винницкой области, то еще в октябре глава области Сергей Борзов заявил, что в регионе меняют продолжительность комендантского часа. Сегодня он действует с 00:00 до 05:00 утра, вероятно, такие ограничения будут оставаться и в новогоднюю ночь.

В других регионах Украины также пока не объявили об изменениях комендантского часа на Новый год.

Напомним, на территории, где введен комендантский час, запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Напомним, ранее стало известно, как будут работать банки на Новый Год и Рождество.

Также сообщалось, кому придется платить налог за пользование генератором.

Кроме того, Politeka.net писала, что введены в обращение новые сто гривен.