Как напоминает Politeka.net, в частности предлагается на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, пенсию по возрасту и по инвалидности лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, назначать со дня, что следует за днем достижения лицом пенсионного возраста или соответственно установление инвалидности органами медико-социальной экспертизы, независимо от срока обращения за пенсией.
Законопроект №8198, предусматривающий упрощение процедуры выплаты пенсий украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, где ведутся боевые действия, уже принят в первом чтении.
Напомним, что ПФУ не работает на оккупированных территориях, а подать заявление через вебпортал электронных услуг ПФУ у граждан не всегда есть возможность из-за отсутствия интернета и мобильной связи.
Тем временем в освобожденных районах Луганской области начали социальные выплаты. Так, Укрпочта впервые произвела социальные выплаты в деоккупированных населенных пунктах Луганской области.
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Жители села Невское получили пенсии и наличную помощь Обществу Красного Креста Украины.
В общей сложности работники передвижного отделения Укрпочты произвели более 100 выплат.
Как известно, с 1 декабря 2022 размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2027 грн повышен на 66 грн.
Соответственно минимальная пенсия с этой даты составляет 2093 грн.
Кроме того, с 1 декабря размер минимальной пенсионной выплаты не может быть менее 2500 грн у неработающих пенсионеров в возрасте до 70 лет, пенсия которым назначена в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеющими страховой стаж: мужчины — не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет.
Напомним также, что сообщалось, как получить пенсии, соцвыплаты и наличные, если банкоматы не работают.
Кроме того, Politeka.net писала, кому придется уплатить налог за использование генератора.
Также сообщалось, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга набирает популярность из-за отключения электроэнергии.