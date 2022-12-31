Как напоминает Politeka.net, в частности предлагается на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, пенсию по возрасту и по инвалидности лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, назначать со дня, что следует за днем ​​достижения лицом пенсионного возраста или соответственно установление инвалидности органами медико-социальной экспертизы, независимо от срока обращения за пенсией.

Законопроект №8198, предусматривающий упрощение процедуры выплаты пенсий украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, где ведутся боевые действия, уже принят в первом чтении.

Напомним, что ПФУ не работает на оккупированных территориях, а подать заявление через вебпортал электронных услуг ПФУ у граждан не всегда есть возможность из-за отсутствия интернета и мобильной связи.

Тем временем в освобожденных районах Луганской области начали социальные выплаты. Так, Укрпочта впервые произвела социальные выплаты в деоккупированных населенных пунктах Луганской области.

Жители села Невское получили пенсии и наличную помощь Обществу Красного Креста Украины.

В общей сложности работники передвижного отделения Укрпочты произвели более 100 выплат.

Как известно, с 1 декабря 2022 размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2027 грн повышен на 66 грн.

Соответственно минимальная пенсия с этой даты составляет 2093 грн.

Кроме того, с 1 декабря размер минимальной пенсионной выплаты не может быть менее 2500 грн у неработающих пенсионеров в возрасте до 70 лет, пенсия которым назначена в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеющими страховой стаж: мужчины — не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет.

Напомним также, что сообщалось, как получить пенсии, соцвыплаты и наличные, если банкоматы не работают.

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