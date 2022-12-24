Стало известно, что будет с выплатами пособия на проживание ВПЛ в 2023 году.

Как сообщили в пресс-службе Минреинтеграции, в течение недели на горячую линию министерства обратилось много внутренних переселенцев, обеспокоенных тем, что после Нового года им прекратят выплачивать помощь.

С 1 января 2023 автоматическое начисление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам будет продлено.

«Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦНАПы для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать помощь от государства», – уточнила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

В Минреинтеграции также напомнили, что для получения денежной помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние, ведь выплата на проживание не зависит от полученного дохода и бессрочна.

В соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание ВПЛ упомянутые выплаты – это отдельный вид пособия, который назначается с месяца обращения без конечной даты его прекращения. Поэтому помощь должна и дальше выплачиваться всем внутренним переселенцам, без исключения.

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