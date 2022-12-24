Недавно благодаря нескольким звонкам аферисты выманили крупную сумму сбережений у двух жителей Ивано-Франковска. Об этом сообщили правоохранители в области.

В полицейское отделение обратился 29-летний мужчина, который рассказал о схеме мошенников. По его словам, ему звонили якобы работники банка и сообщили, что не могут внести средства на его личных счет. После этого у него попросили данные, мужчина предоставил информацию и перевел более 48 тысяч гривен на другой счет, указанный аферистом.

Такая же схема лишила средств и 57-летнего мужчину. Аферист во время звонка заявил, на его банковский счет должны поступить средства в иностранной валюте, однако для зачисления денег нужно перевести личные средства с карты на другую карту. Мужчина через мобильное приложение прислал более 13 тысяч гривен.

Полицейские предупреждают:

по телефону никому не сообщайте никаких сведений о своей карте;

если вас просят сообщить пин-код вашей карты или одноразовый пароль с SMS-сообщения — немедленно завершайте разговор. Это мошенник!

все операции по безопасности карты проводите лично в отделении банка.

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