В случае, если вы снимали деньги в банкомате, а у вас списало средства без их выдачи, необходимо сделать следующее.

Сначала нужно обратиться в службу поддержки банка. Поскольку ваши средства списало со счета, но банк вам их не выдал, нужно сделать заявление в поддержке банка, после чего производится проверка, инкассация, об этом рассказал Обозреватель.

Одна из клиенток «ПриватБанка» не так давно оставила жалобу на специализированном форуме Минфин.

"Сегодня пыталась снять деньги в банкомате. 4000 гривен в Киеве по ул. Строителей, 40, деньги списались, но банкомат не выдал, сам банкомат написал ошибку".

В банке же объяснили, из-за чего происходит списание средств без их выдачи. Ошибка может произойти из-за технического сбоя в банкомате. И если информация о таком сбое отображается в службе поддержки, средства могут вернуться немедленно.

В противном случае придется ждать, пока пересчитают остаток наличных денег.

Почему банкомат не выдал средства? Это может быть из-за смятых купюр в банкомате и сбоя системы.

В таких случаях следует обратиться за номером телефона, указанным на банкомате. Важно также сразу не отходить от аппарата. Возможно, деньги находятся в специальной насадке, которую устанавливают в окно выдачи средств мошенники.

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