Так, в сообщении говорится, что оператор ГРМ уже ждет от украинцев показания газовых счетчиков за декабрь.
Несмотря на праздники, отмечают в "Нафтогазе", нужно передать показания до 5 января.
«Чтобы вам начислили в квитанциях правильную сумму», - подчеркнули в Нафтогазе, напомнив, что для того чтобы начисления были корректны, передавать показания счетчиков нужно с 1 по 5 число ежемесячно.
Также напоминается, что передавать показания счетчика нужно оператору ГРМ (облгазу).
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«Учет газа – обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов). Сотрудники именно этих компаний периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д.», - акцентировали в «Нафтогазе».
Передать показания вашему оператору ГРМ (облгаза) можно на сайте или в чате облгаза; посетив офис; через ящики для приема показаний; позвонив в контакт-центр облгаза.
Украинцев предупредили – если клиент не передал показания счетчика или передал их поздно, оператор ГРМ загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРМ.
Напомним, что цены на газ в январе 2023 года для бытовых потребителей, равно как и перечень поставщиков природного газа для населения, не изменились.
Цены для небытовых потребителей (промышленных предприятий) в январе 2023 г. у некоторых поставщиков несколько изменились в сторону снижения.
Стоимость доставки газа, утвержденная НКРЭК, пока остается без изменений, и должна по-прежнему уплачиваться отдельно.
Также напомним, кто из украинцев получит больше денег уже в январе.
Кроме того, сообщалось о значительных изменениях в Украине с 1 января.
Также Politeka.net писала, кому придется уплатить налог за использование генератора.