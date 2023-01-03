Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" обратилась к украинцам с важным сообщением.

Так, в сообщении говорится, что оператор ГРМ уже ждет от украинцев показания газовых счетчиков за декабрь.

Несмотря на праздники, отмечают в "Нафтогазе", нужно передать показания до 5 января.

«Чтобы вам начислили в квитанциях правильную сумму», - подчеркнули в Нафтогазе, напомнив, что для того чтобы начисления были корректны, передавать показания счетчиков нужно с 1 по 5 число ежемесячно.

Также напоминается, что передавать показания счетчика нужно оператору ГРМ (облгазу).

«Учет газа – обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов). Сотрудники именно этих компаний периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д.», - акцентировали в «Нафтогазе».

Передать показания вашему оператору ГРМ (облгаза) можно на сайте или в чате облгаза; посетив офис; через ящики для приема показаний; позвонив в контакт-центр облгаза.

Украинцев предупредили – если клиент не передал показания счетчика или передал их поздно, оператор ГРМ загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРМ.

Напомним, что цены на газ в январе 2023 года для бытовых потребителей, равно как и перечень поставщиков природного газа для населения, не изменились.

Цены для небытовых потребителей (промышленных предприятий) в январе 2023 г. у некоторых поставщиков несколько изменились в сторону снижения.

Стоимость доставки газа, утвержденная НКРЭК, пока остается без изменений, и должна по-прежнему уплачиваться отдельно.

Также напомним, кто из украинцев получит больше денег уже в январе.

Кроме того, сообщалось о значительных изменениях в Украине с 1 января.

Также Politeka.net писала, кому придется уплатить налог за использование генератора.