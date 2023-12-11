Идеолог Олесь Доний получил награду от Европейского Центра Солидарности в Гданьске, где коммунисты расстреливали рабочих, где зародилась «Солидарность», волны Движения Сопротивления которой докатились и до нас.

Об этом Олесь Доний сообщил у себя на Facebook.

«Наградили за руководство «Студенческой революцией на граните». Вдвойне приятно, что организаторы не забыли Марека Иващишина, и награда была присуждена и ему, уже посмертно. Это важно, что не забыли Марека, и в своей речи (а я посвятил речь соединению Солидарности и Борьбы) я как раз и отметил, что «Студенческая революция на граните» как раз и стала успешной только благодаря нашей внутренней солидарности, а прежде всего между Украинским Студенческим Союзом г. Киева и Студенческим Братством г. Львова», - рассказывает Олесь Доний.

Как он объясняет, наличие солидарности – это то, благодаря чему украинцы побеждали, а ее отсутствие – это то, из-за чего они терпели поражение в своей борьбе. И когда у нас есть полномасштабная война с фашистской россией, подчеркнул эксперт, важно не потерять эту нашу внутреннюю солидарность.

«Это своеобразное проявление солидарности со страной, которая сейчас дает отпор российской фашистской агрессии. Это сочетание истории с современностью. Поэтому абсолютно органическими были награждения Вахтанг Кипиани, который, кроме участия в «Студенческой революции на граните», создал мощный, влиятельный и чрезвычайно важный ресурс «Историческая правда», а также награждение (к сожалению, посмертно) одного из активистов из тогда еще «Немецкой Демократической Республики», в которой он был замучен в тюрьме. Вот оно – сочетание Солидарности и Борьбы», - объясняет Олесь Доний.

Также он отметил, что награды вручали непосредственные участники легендарной «Солидарности» 1980 года, в частности Богдан Борусевич. Идеолог напоминает, что Борусевич - известный политик современности, который дважды был маршалом сейма, он боролся во времена коммунистической власти, это настоящий гений конспирации, которого ловили около 5 лет. Итак, заключает он, боролась и Польша, и Украина, но борьба все еще продолжается.

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