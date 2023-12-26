Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Все юристы в один голос говорят, что правовых механизмов мобилизации находящихся за рубежом украинских мужчин нет. Если человек въехал на территорию другой страны и попросил убежища, то нет законных оснований для его принудительного возвращения», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, также возникает вопрос, как мужчинам за рубежом вручать повестки. Как отметил Эдуард Глеза, согласно действующему законодательству, повестку нужно вручать лично, она должна передаваться из рук в руки.

«Получается, депутатам придется менять закон. Но даже если теоретически удастся вручить повестку, то как же физически вернуть мужчин из других стран?» – заявил Эдуард Глеза.

Ранее Politeka писала о развертывании блокпостов: появилось срочное объяснение, что на самом деле происходит.

Также Politeka сообщала, что беженцам будут платить за возвращение домой: украинцы высказали мнение.





