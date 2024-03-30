Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Мне понравился по поводу киосков опыт Греции. Знаешь, у кого возможность киоски удерживать? Во-первых, их определенное количество и места, где они в громаде могут стоять всегда. И распределяют, у кого они могут быть, аукционным образом, но среди уязвимых категорий населения. Если человек с инвалидностью, или если многодетная семья, или если…», - рассказывает Олег Саакян.

К тому же, добавляет он, в Греции это работает таким образом, что этому человеку киоск отдается пожизненно, а дальше он может его либо сдавать, либо не сдавать, либо сам работать. То есть, объясняет эксперт, государство таким образом дает уязвимым категориям населения гарантированный доход, ведь и киосков немного, 2 на улицу возле остановки, это золотая жила в любом случае.

По словам Алексея Буряченко, опыт интересный, но у нас эту схему использовали бы иначе: поставили бы человека с ограниченными возможностями или из многодетной семьи на эти торги, он получает ларек, а дальше там будут работать другие люди. А если говорить о передаче киоска пожизненно, добавляет он, то это еще лучшая схема: люди сделают себе пожизненный бизнес и будут платить этому человеку по 300 гривен в месяц.

«Здесь вопрос того, какая культура на низовом уровне. В Греции представить, что инвалида будет трясти мафия, невозможно. Потому что он живет тут же на улице, он в этой же громаде, они все друг друга знают, потому что это громада, происходившая столетиями. И тот, кто мер сегодня, тут же бегал босиком, его эти же видели, на этих же жили улицах. У нас урбанизированные громады или вырожденные очень часто, потому что у нас в громадах тех, кто реально является громадой, социальной тканью этой громады, может быть меньшинство от общего населения», - объясняет Олег Саакян.

Как сообщала Politeka, Спивак заявил, что многие высказывания Данилова в публичной сфере не шли на пользу Украине.

Также Politeka писала о том, что Соскин рассказал, почему нельзя и нет смысла мобилизовать молодежь.